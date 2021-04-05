Tokat'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Tokat'ta merkeze bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Tokat'ta merkeze bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda, Ortaören köyünde 10 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu