Tokat'ta bir köy karantinaya alındı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda, Taşlıca köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA