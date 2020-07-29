Tokat'ta bir köy karantinaya alındı
Tokat'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında bir köy karantinaya alındı.
29.07.2020 22:51 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:01
Tokat'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durumun değerlendirildiği belirtildi.
Bu kapsamda, ilçeye bağlı Kat köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.
Kaynak: AA