Tokat'ta bir köy karantinaya alındı Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Derbentçi köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Derbentçi köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Turhal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Derbentçi köyünde korona virüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Umumi Hıfzıssıhha kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında karantina uygulamasına karar verildi. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, korona virüs tespit edilen kişiler Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - TOKAT

Kaynak: İHA