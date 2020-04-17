Tokat'ta bir köy karantinaya alındı
Tokat'tın Almus ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
17.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:56
Tokat'tın Almus ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çaykıyı köyünde 14 vatandaşın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı; bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün karantinaya alındığı duyuruldu.
Karantinanın 14 gün süreceği belirtilen açıklamada, köye giriş ve çıkışlarının 18 Nisan itibarıyla kapatılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA