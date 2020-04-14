Tokat'ta bir köy karantinaya alındı TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Alan köyü karantinaya alındı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Alan köyü karantinaya alındı.

Erbaa'ya 47 kilometre uzaklıktaki Alan köyü için Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında, Erbaa ilçesi Alan köyünde, 15.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulamasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA