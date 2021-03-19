Tokat'ta bir kişiyi kavga sırasında bıçaklayan şüpheli tutuklandı
19.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:16
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde aralarında çıkan kavga sırasında A.K'yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan A.K'nin tedavisi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu