Tokat'ta bir kişi kavga sırasında bıçakla yaralandı
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Tokat'ta bir kişi kavga sırasında bıçakla yaralandı

18.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:08
Tokat'ta bir kişi kavga sırasında bıçakla yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesinde M.K. (35) ile A.K. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. A.K'yi bıçakla yaraladı. Sağlık ekibince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan A.K. burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan M.K. ise polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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