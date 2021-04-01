Tokat'ta bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini bıçakla yaraladı

Tokat'ta eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın ile babası, hastanede tedavi altına alındı.

Tokat'ta eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın ile babası, hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Mülk köyünde boşanma aşamasında olan S.A. (32) ile eşi Özlem A. (30) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, eşi ile kayınpederi M.D'yi bıçakla yaraladı. 15 yerinden bıçaklanan Özlem A. ile bacağından yaralanan M.D, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu