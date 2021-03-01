Bir kadın yolda bulduğu 20 bin lirayı polise teslim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bir kadın yolda bulduğu 20 bin lirayı polise teslim etti

01.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:21

Tokat'ta bir kadın yolda bulduğu 20 bin 100 lirayı, sahibine ulaştırılması için polise verdi.

Tokat'ta bir kadın yolda bulduğu 20 bin 100 lirayı, sahibine ulaştırılması için polise verdi.

Gaziosmanpaşa Bulvarı Fahriye Arat Ortaokulu önünden geçen Ş.D, yerde deste halinde 20 bin 100 lira buldu.

Gaziosmapaşa Polis Merkezi'ne giden kadın, parayı polis ekiplerine teslim etti.

Levent Bağ ise polis merkezine gelerek, kaybettiği parasını teslim aldı.

Bağ, gazetecilere, parası bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah razı olsun diyorum. Şu zamanda bulunmayacak bir nimet. Kendisi kimliğini gizlemek istedi. Biraz ödül vermek istedik, kabul etmedi. Kendisini bulup teşekkür edeceğim. Arkadaşımdan döviz olarak almıştım. Döviz yaptırmaya geldim. Döviz bürosuna gelince düşürdüğümü anladım. Koşarak arabanın yanına gittim. Sonra bu olaylar başımıza geldi. Paramı buldum. Parayı kaybettiğimde neler hissettim... Sonuçta emek bu. Alın terim, emeğim yani. Bulunca dünyalar senin oluyor." dedi.

Bir kadın yolda bulduğu 20 bin lirayı polise teslim etti
Bir kadın yolda bulduğu 20 bin lirayı polise teslim etti
Bir kadın yolda bulduğu 20 bin lirayı polise teslim etti
Bir kadın yolda bulduğu 20 bin lirayı polise teslim etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir kadın yolda bulduğu 20 bin lirayı polise teslim etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 18:24:25. #1.16#
title