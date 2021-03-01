Bir kadın yolda bulduğu 20 bin lirayı polise teslim etti

Tokat'ta bir kadın yolda bulduğu 20 bin 100 lirayı, sahibine ulaştırılması için polise verdi.

Tokat'ta bir kadın yolda bulduğu 20 bin 100 lirayı, sahibine ulaştırılması için polise verdi.

Gaziosmanpaşa Bulvarı Fahriye Arat Ortaokulu önünden geçen Ş.D, yerde deste halinde 20 bin 100 lira buldu.

Gaziosmapaşa Polis Merkezi'ne giden kadın, parayı polis ekiplerine teslim etti.

Levent Bağ ise polis merkezine gelerek, kaybettiği parasını teslim aldı.

Bağ, gazetecilere, parası bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah razı olsun diyorum. Şu zamanda bulunmayacak bir nimet. Kendisi kimliğini gizlemek istedi. Biraz ödül vermek istedik, kabul etmedi. Kendisini bulup teşekkür edeceğim. Arkadaşımdan döviz olarak almıştım. Döviz yaptırmaya geldim. Döviz bürosuna gelince düşürdüğümü anladım. Koşarak arabanın yanına gittim. Sonra bu olaylar başımıza geldi. Paramı buldum. Parayı kaybettiğimde neler hissettim... Sonuçta emek bu. Alın terim, emeğim yani. Bulunca dünyalar senin oluyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu