Tokat'ta bir hafta önce kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor
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Tokat'ta bir hafta önce kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor

24.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:00
Tokat'ta bir hafta önce kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.

Çimerözü köyünde bir hafta önce evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 78 yaşındaki alzaymır hastası Mustafa Duman'ı kendi çabalarıyla bulamayan yakınları güvelik güçlerine başvurdu.

Köyde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.

AFAD ve polis ekipleri, Samsun, Tokat, Sivas ANDA Arama Kurtarma gönüllüleri, ilçenin birçok noktasında Duman'ı aradı.

Şimdiye kadar aramalarda herhangi bir ize rastlanamadı.

Ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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