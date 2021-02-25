Tokat'ta bir belde ve mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir belde ve mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir belde ve mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda Tanoba beldesi ve Alacabal Mahallesi'nde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız