Tokat'ta bilim merkezi kurulması için çalışmalara başlandı

Tokat'a bilim merkezi yapılacağı bildirildi.

Tokat'a bilim merkezi yapılacağı bildirildi.

Valilik ve Belediye koordinesinde yapılacak Tokat Bilim Merkezinin protokolü, Vali Ozan Balcı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu arasında Valilik Toplantı Salonunda imzalandı.

Balcı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin gelişen ve ilerleyen dünyada bilgiyi ve bilimi sevip kullanabilecekleri, değer üreten, çocukların ve kadınların verimli ve güzel vakit geçirebilecekleri örnek bir bilim merkezinin yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bilim merkezinin gençlerin robotik kodlama, astronomi, zeka oyunları gibi bilimsel, kültürel ve sanatsal anlamda yetişmelerine anlamlı ve önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Balcı, "Temeli 3 ay içerisinde atılıp, 1,5 yıl içinde tamamlanacak bilim merkezi Türkiye'nin sayılı, güzel ve etkin bilim merkezlerinden biri olacak. Tokat'ımıza, Tokatlımıza, memleketimize, milletimize, gençlerimize, çocuklarımıza kazandıracağımız bilim merkezi şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Eroğlu da Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında yer alan Tokat Belediyesi şantiye binasının 1983 yılından itibaren kente hizmet verdiğini anlatarak, "Teknik birimlerimizin yer aldığı bu şantiye binamızı şehrimizin başka bir noktasına taşıdık. 8 bin metrekarelik alanın boşaltılmasıyla buraların yıkımına başladık ve düz bir alan haline getirdik. İnsanımız bizim için her şeyden önemli. Bu alanda Tokat Valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Belediyemiz ortaklaşa çalışmasıyla yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak bilim merkezimizi kuracağız. Şehrimize, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu