Tokat'ta beton pompası devrildi 3 yaralı Tokat'ta beton pompası devrildi: 3 yaralıTOKAT'ın Zile ilçesinde kontrolden çıkan beton pompasının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta beton pompası devrildi: 3 yaralı

TOKAT'ın Zile ilçesinde kontrolden çıkan beton pompasının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Zile-Çekerek yolu Iğdır köyü yakınlarında meydana geldi. Çekerek'ten Zile istikametine giden Mahsun Taş (24) yönetimindeki 60 AY 063 plakalı beton pompası, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Taş'ın yanı sıra araçta bulunan Mazlum Taş ile Murat Sağdık Kılıçarslan yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zile Belediyesi itfaiye kurtarma ekipleri, araç içinde ayağı sıkışan Murat Sağdık Kılıçarslan'ı yaklaşık, 4 buçuk saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA