Tokat'ta beton pompası devrildi: 3 yaralı TOKAT'ın Zile ilçesinde, operatörün kontrolünden çıkan beton pompasının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde, operatörün kontrolünden çıkan beton pompasının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Zile- Çekerek yolunun Iğdır köyü yakınlarında meydana geldi. Çekerek'ten Zile yönüne giden Mahsun Taş (24) yönetimindeki 60 AY 063 plakalı beton pompası, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada beton pompası operatörü Mahsun Taş ile Mazlum Taş ve Murat Sağdık Kılıçarslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zile Belediyesi İtfaiyesi'nden kurtarma ekipleri, araç içinde ayağı sıkışan Murat Sağdık Kılıçarslan'ı 4,5 saatlik çalışmayla kurtardı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA