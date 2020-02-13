Tokat'ta "Besi Hayvancılığının Geliştirilmesi Projesi" toplantısı düzenlendi

13.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:14

Tokat'ta, "Besi Hayvancılığının Geliştirilmesi Projesi"nin planlama, tanıtım ve eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Tokat Valiliği koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tokat Tarım" kapsamında yürütülen "Besi Hayvancığının Geliştirilmesi Projesi" kapsamındaki toplantıda, 2019 yılı yapılan uygulamaların sonuçları ve 2020 yılında yapılacak çalışmaların planlama, tanıtım ve eğitimi ele alındı.

Vali Ozan Balcı, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, yedi büyük ovası, iki büyük nehri, yetişmiş insan potansiyeli ile Tokat'ın Türk tarımının parlayan yıldızı olacağını söyledi.

Balcı, "Tokat'ta bir numaralı hedefimiz tarım ve hayvancılık. Tokat'ımızın çiftçilerini çok güzel günler bekliyor. Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olacak müthiş projelerimiz var." dedi.

Tarıma ve çiftçiye dost bir vali olarak çiftçiyi her zaman desteklemekten mutluluk duyduğunu dile getiren Balcı, "Tokat deyince akla tarım ve hayvancılık gelecek. Bu sene 16 bin dekar alanda 250 bine yakın ceviz dikildi. Ceviz üretimi iki katına çıkarıldı. 60 bin cevize Niksar cevizi aşılayacağız. Geleneksel yapıyı bozmayacağız. Koyunculuğu geliştirme üzerine çalışıyoruz. Hedefimiz, 5 yılda 100 bin koyun yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, tarım ve hayvancılık projelerine destek veren Vali Balcı ve İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum'a teşekkür plaketi verdi.

Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersoy Baydar, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Köten, Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Muzaffer Keser, Tokat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Turan Saldırıcıer, Arı Yetiştiricileri Başkanı Ali Demir, merkez ve ilçe üreticileri birliği başkanları, sendika başkanları, veteriner hekimler, mühendisler, teknisyenler, üreticiler ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA