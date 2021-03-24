Tokat'ta berberler, kuaför ve güzellik merkezlerinde HES kodu sorgulanacak
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Tokat'ta berberler, kuaför ve güzellik merkezlerinde HES kodu sorgulanacak

24.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:01
Tokat'ta berberler, kuaför ve güzellik merkezlerinde HES kodu sorgulanacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde bulunan Tokat'ta, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde bulunan Tokat'ta, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanacak.

Vali Ozan Balcı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Tokat'ta son haftalarda artış gösteren Kovid-19 vakalarına karşı alınacak yeni tedbirleri görüştü.

Toplantıda, il genelinde düğün, nişan, sünnet gibi etkinliklerin yeni bir karar alınıncaya kadar yapılmamasına, ancak toplu kalabalık oluşturmamak kaydıyla sadece belediye başkanlıkları ve müftülüklerin nikah salonlarında HES kodu sorgulamasının yapılması kaydıyla nikahların kıyılabilmesine, il genelinde hayvan pazarlarının yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmasına devam edilmesine, il genelindeki berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi iş yerlerinden hizmet alacak kişilere yönelik işletmelerce HES kodunun sorgulanması, sorgulama yapılmadan hizmet verilmemesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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