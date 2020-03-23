Tokat'ta belediyeye ait iş yerlerinde kiralar ertelenecek Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, yeni birtakım tedbirleri hayata geçireceklerinin altını çizerek, "Belediye kiracılarından kira ücretlerini ötelemek gibi birtakım uygulamalarımızı da meclisimizde karara bağladıktan sonra hayata geçireceğiz" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, yeni birtakım tedbirleri hayata geçireceklerinin altını çizerek, "Belediye kiracılarından kira ücretlerini ötelemek gibi birtakım uygulamalarımızı da meclisimizde karara bağladıktan sonra hayata geçireceğiz" dedi.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve hemen her ülkede görülen Koronavirüse karşı Tokat'ta önlemler alınmaya devam ediyor. Virüsün şehre yayılması adına alınan tedbirleri dile getiren Başkan Eroğlu, "İlk günden itibaren zaten var olan şehrimizdeki hijyen ve temizlik çalışmalarımızı en ücra köşelere kadar götürüyoruz. Bu kapsamda, ortak kullanım özelliğine sahip tüm alanlar, ayırt edilmeksizin dezenfekte ediliyor. Kaldırımlar periyodik aralıklarla yıkanıyor. Halk otobüsleri, otobüs durakları, çöp kutuları, çöp konteynerları ve vatandaşlarımızın, yoğun olarak kullandığı şehirler arası otobüs terminali, ibadethaneler, kamu kurumları, özel ticarethanelerimizi dezenfekte ettik, çalışmalar her gün devam ediyor. Ekiplerimiz; bulvarlarımız, caddelerimiz ve sokaklarımızda bir yandan yıkama çalışması yaparken bir yandan da ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Gerek sosyal medya aracılığı ve gerekse açık hava reklam alanları ile; kişisel olarak dikkat etmemiz gereken hususlarda halkımızı bilgilendirdik. Bizler için mesai mefhumu gözetmeksizin, emek harcayan sağlık çalışanlarına, belediye personelimize, emniyet güçlerimize ve diğer tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum" dedi.

Belediye olarak bu zor günlerde tüm imkanlarımızı azami ölçüde vatandaşımızın hizmetine sunmak için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Eroğlu; "Bu virüse karşı en etkili silah temizlik ve hijyen, temizlik ve hijyenin olmazsa olmazı da su. Biz de belediye olarak hijyen tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde su borcu olan kardeşlerimiz için 01 Mayıs 2020 ye kadar su kesintisi yapmayacağımızı duyurduk. Kartlı su abonelerimiz bu süre zarfında Belediyemiz akıllı veznelerinde su yüklemesi yapabileceklerdir. Koronavirüsün yayılma riskine karşı belediyemizce tahakkuk edilmiş tüm borçların ödemesini, gerek e-devlet ve gerekse internet sitemizi kullanarak güvenli bir şekilde yapılmasını sağladık. Bu arada virüsün görüldüğü ilk günden itibaren özveri ile çalışan sağlık personelimizi de unutmadık. Şehrimizde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarından sağlık personelimiz sadece sağlıkçı kimliklerini göstererek ücretsiz faydalanabilecekler. Tabi bu onların hakkını ödemeye yetmez ama yine de bir nebze de olsa katkıda bulunmak ve onları unutmadığımızı göstermek için böyle bir uygulama başlattık" diye konuştu.

Belediyeye ait iş yerlerinde kiralar ötelenecek

Yeni birtakım tedbirleri de hayata geçireceklerinin altını çizen Başkan Eroğlu, "Önemli olan bu süreci, hemşerilerimizin en az etkileneceği şekilde geçirmeleri. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Nisan ayında toplanacak olan meclisimizde görüşeceğimiz birtakım tedbirlerimiz var, bunları arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Belediye kiracılarından kira ücretlerini ötelemek gibi birtakım uygulamalarımızı da meclisimizde karara bağladıktan sonra hayata geçireceğiz. Ben buradan sizler aracılığı ile bir kez daha vatandaşlarımızı, ortalıkta dolaşan yalan haberlere itibar etmeyip, resmi makamların duyurularına, açıklamalarına titizlikle uymaya davet ediyorum. Herhangi bir sıkıntıları olduğunda, resmi kurumlarla irtibatlarını koparmasınlar, mümkün olduğu kadar da evlerinden dışarı çıkmasınlar" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Kaynak: İHA