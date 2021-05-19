Erbaa Belediye bandosu konser verdi
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Erbaa Belediye bandosu konser verdi

Anadolu Ajansı / Erol Yıldız - Haberler | Güncel

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında belediye bandosu tır ile gezerek konser verdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında belediye bandosu tır ile gezerek konser verdi.

Erbaa Belediyesi tarafından oluşturulan bando takımı, özel olarak hazırlanan ve süslenen tır üzerinde sokakları gezerek konser verdi.

Vatandaşlar evlerinin önünden ve balkonlardan Türk bayraklarını sallayarak çalınan marş ve parçalara eşlik etti.

Erbaa Belediye bandosu konser verdi
Erbaa Belediye bandosu konser verdi
Erbaa Belediye bandosu konser verdi
Erbaa Belediye bandosu konser verdi
Erbaa Belediye bandosu konser verdi
Erbaa Belediye bandosu konser verdi
Erbaa Belediye bandosu konser verdi
Erbaa Belediye bandosu konser verdi
Erbaa Belediye bandosu konser verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

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