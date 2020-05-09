Tokat'ta belediye bandosu evde kalanlar için sokak sokak gezip konser veriyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye tarafından oluşturulan bando takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için sokak sokak gezerek, şarkı ve marşlar çalıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye tarafından oluşturulan bando takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için sokak sokak gezerek, şarkı ve marşlar çalıyor.

Erbaa Belediyesi tarafından oluşturulan bando takımı, özel olarak hazırlanan tır üzerinde akşamları sokak sokak gezip şarkı ve marşlar seslendirerek, koronavirüs sebebiyle evlerinde dışarı çıkmayan vatandaşların eğlenceli vakit geçirmesini sağlamaya çalışıyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evden çıkmayalım, siz evde kaldıkça biz sizin ayağınıza gelir, müziği, eğlenmeniz için gereken her şeyi yaparız" mantığı ile hareket ettiklerini söyledi.

Vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldıklarını anlatan Karagöl, "Yöresel şarkılarımız ile ulusal marşlarımızı seslendirmemiz insanların çok hoşuna gitti. Uygulamayı tün Erbaa'da devam ettireceğiz. Özellikle büyük sitelerimizde akşamları eğlencelerimiz de olacak. Erbaa'da girmediğimiz sokak, cadde kalmayacak." dedi.

Vatandaşlar da balkon ve evlerinin önlerinde çalınan marş ve şarkılara eşlik ederek, cep telefonları ile bu anları kaydediyor.

Kaynak: AA