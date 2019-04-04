Tokat'ta BBP'nin Seçim Sonucuna İtirazı Reddedildi
BBP'nin, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucuna yaptığı itiraz, İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.
BBP'nin, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucuna yaptığı itiraz, İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.
BBP'nin, Reşadiye ilçesinde oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu toplantı.
Toplantı sonucunda kurul, BBP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Reşadiye'de seçimi AK Parti adayı Mustafa Yılmaz, 74 oy farkla BBP adayı Cemil Kılıç'ın önünde tamamladı.
Kaynak: AA