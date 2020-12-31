Tokat'ta başına yorgun mermi isabet eden genç kız yaralandı
31.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:40
Tokat'ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan lise öğrencisi genç kız, hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan lise öğrencisi genç kız, hastaneye kaldırıldı.
İlçe merkezi Hükümet Caddesi'nde yürüyen Hanife Büşra Konyar (17) bir anda yere yığıldı.
Olay yerine çağrılan ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Konyar'ın çekilen tomografisinde, başına mermi isabet ettiği belirlendi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen genç kız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu