Tokat'ta bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Y.K. idaresindeki 60 ACJ 057 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan C.D, M.D. ve C.D yaralandı.
Yaralılar, Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel