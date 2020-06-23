Tokat'ta baraj gölüne giren 17 yaşındaki genç boğuldu
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Tokat'ta baraj gölüne giren 17 yaşındaki genç boğuldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 3 arkadaştan biri boğuldu.

Tokat'ta baraj gölüne giren 17 yaşındaki genç boğuldu
23.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:20

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 3 arkadaştan biri boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Beykaya köyü yakınındaki Hasan Uğurlu Barajı gölüne serinlemek için giren 17 yaşındaki Hüseyin Balcı ile 2 arkadaşı boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları güçlükle kıyıya çıkmayı başaran Balcı, suda gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonrası Balcı'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Gencin cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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