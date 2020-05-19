Tokat'ta balkonlarda İstiklal Marşı okundu TOKAT'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar, saat 19.19'da balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

TOKAT'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar, saat 19.19'da balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Tokat'ta vatandaşlar bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını evlerde kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.19'de balkon ve pencerelerde İstiklal Marşı okuması için yaptığı çağrı karşılık buldu. Evlerini Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlar ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı okudu. Tokat Extreme Off Road Kulübü üyeleri ise araçlarının başında sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı'nı okudu.

- Tokat

Kaynak: DHA