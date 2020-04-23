Tokat'ta balkonlarda İstiklal Marşı okundu TOKAT'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı sebebiyle vatandaşlar, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

TOKAT 'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı sebebiyle vatandaşlar, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Tokat'ta vatandaşlar bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı evlerde kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın saat 21.00'de balkon ve pencerelerde İstiklal Marşı okuması için yaptığı çağrı karşılık buldu. Evlerini Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde balkonlar ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

- Tokat

Kaynak: DHA