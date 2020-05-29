Tokat'ta bacaya sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
29.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:30
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Üzümlü köyünde evinin bacasından kedi sesi geldiğini duyan Akın Gölbaşı, Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Eve gelen ekipler, tavandan bacaya düşüp sıkıştığı tespit edilen kedi yavrusunu 1 saatlik çalışma sonrası kurtararak serbest bıraktı.
Kaynak: AA