Tokat'ta Ayasofya için tatlı ikramı Tokat'ta Ayasofya için tatlı ikramıTOKAT'ta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle vatandaşlara tatlı ikramı edildi.

Tokat'ta Ayasofya için tatlı ikramı

TOKAT'ta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle vatandaşlara tatlı ikramı edildi.

Kentte, Ali Paşa Cami'de kurulan stantta cuma namazı sonrası tatlı ikramı yapıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ismini alan ibadethanede 86 yıl sonra kılınacak ilk cuma namazı sevinci insanlarla paylaşıldı. Namaz sonrasında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kurulan stantlardan vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı. TÜGVA Tokat İl Temsilcisi Arif Hakkoz, "Ayasofya'nın açılışı şerifine 81 ilde düzenlemiş olduğu camilerimizde cuma nazmazı sonrasında tatlı dağıtımı gerçekleştirdik. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA