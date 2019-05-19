Tokat'ta 'Atabarı' ve 'Fener Alayı' Etkinliği

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi kapsamında Tokat'ta etkinlik düzenlendi.

Tokat'ta öğrencilerden ve vatandaşlardan oluşan halk oyunları ekibi, 81 il ve 19 ülkede aynı anda saat 19.19'da "atabarı" gösterisi sundu. Gösteriyi izlemeye Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan ve Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'da atabarı oynayan gençlere alkış tutarak eşlik etti. Birlikte atabarı oynayan grup daha sonra 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik Spor Bayramı dolaysıyla Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen 'Fener Alayı' yürüyüşüne katıldı. Türk bayrakları ile yürüyen öğrenciler ve vatandaşlar, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' 'Mustafa Kemal'ın Askerleriyiz' sloganları attı. Yürüyüş Cumhuriyet meydanında son buldu.

Kaynak: DHA