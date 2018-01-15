Tokat'ta "Askıda Ekmek" Projesi

Tokat'ta 50 noktada "Askıda Ekmek" kampanyası başlatan CK Çamlıbel Elektrik, projenin yaygınlaşması için yeni bir adım daha attı.

CK Çamlıbel Elektrik sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Sivas, Tokat ve Yozgat'ta başlattığı "Askıda Ekmek" kampanyasının daha geniş kitlelere ulaşması için harekete geçti. Daha önce Tokat'ta 50 noktada "Askıda Ekmek" projesini hayata geçiren ve ihtiyaç sahiplerine destek olan CK Çamlıbel Elektrik, yeni bir uygulama başlattı. Vatandaşların projenin içinde yer alabilmesi için özel bağış zarfları hazırlayan CK Çamlıbel Elektrik, böylece bağış yapmak isteyenlerle Askıda Ekmek uygulamasına destek olmayı hedefleyen işletmeleri buluşturuyor. Özel olarak hazırlanan bağış zarflarını alan vatandaşlar kendi mahallesinde kampanyanın devam ettiği ya da projeye dahil olmak isteyen market, bakkal ya da fırına giderek bırakacak.

Tokat'ta hedef 150 nokta

Sosyal fayda anlayışı taşıyan projelerin içinde yer almayı çok önemsediklerini dile getiren CK Çamlıbel Elektrik Tokat İl Müdürü Aykut Ayan,"Ağustos 2017'de başlattığımız Askıda Ekmek Projesi bugün 50 noktada düzenli olarak uygulanıyor. Ancak biz daha çok sayıda vatandaşa ulaşmak istedik. Vatandaşlarımızın bağışlarını bize değil direkt Askıda Ekmek projesine destek veren işletmelere ulaştırması için özel zarflar hazırladık. Biliyoruz ki çok sayıda işletme de bu projede yer almak istiyor. Bağışçılarla, projede yer almak isteyen işletmelerin buluşmasına destek oluyoruz. Hedefimiz bu sayede Askıda Ekmek kampanyasının Nisan 2018'e kadar Tokat'ta 150 noktaya, Şirketimizin hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat bölgesinde de toplamda 500 noktaya ulaşması" değerlendirmesinde bulundu. - TOKAT