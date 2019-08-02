Tokat'ta "Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvası" sona erdi

Tokat'ta CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından düzenlenen askıda ekmek kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi.

Tokat'ta 25 Haziran'da başlayan turnuvaya 22 kurumdan 440 sporcu katıldı.Turnuvanın final maçında Tokat Devlet Hastanesi takımını 3-1 yenen Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu takımı şampiyon oldu.

Turnuva sonunda CK Enerji Çamlıbel Elektrik, şampiyon takım için 5 bin, ikinci takım için 3 bin, üçüncü takım için 2 bin, dördüncü takımı için bin ekmek olmak üzere askıya toplam 11 bin ekmek bıraktı.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Tokat İl Müdürü Aykut Ayan, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile organizasyonunu yaptıklarını belirterek turnuvanın şampiyonu Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu takımını kutladı.

Ayan, Spor Tokat projesi kapsamında turnuvaya destek veren Tokat Valisi Ozan Balcı'ya, turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile müdürlük çalışanlarına, turnuvaya katılan tüm kurum müdürlüklerine ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

Kaynak: AA