Son dakika haber | Tokat'ta 15'lik çocuklar, halka üzüm hoşafı dağıttı
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Son dakika haber | Tokat'ta 15'lik çocuklar, halka üzüm hoşafı dağıttı

18.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:42
Son dakika haber | Tokat'ta 15'lik çocuklar, halka üzüm hoşafı dağıttı

Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ta 15'lik çocuklar, halka üzüm hoşafı dağıttıTOKAT'ın Turhal ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle dönemin askeri kıyafetlerini giyen 15 yaşındaki çocuklar, vatandaşlara cephede askerin bir öğününü oluşturan hoşaf ve ekmek...

Tokat'ta 15'lik çocuklar, halka üzüm hoşafı dağıttı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle dönemin askeri kıyafetlerini giyen 15 yaşındaki çocuklar, vatandaşlara cephede askerin bir öğününü oluşturan hoşaf ve ekmek ikramı yaptı.

Turhal Belediyesi tarafından ilçe merkezinde Çanakkale Savaşı sırasında asker menüsünde yer alan üzüm hoşafı  ve ekmek dağıtıldı. Belediye önünde kurulan stantta  dönemin askeri kıyafetlerini giyen 15 yaşındaki çocuklar vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram etti.

Çanakkale Savaşı'na giden gençleri anlatan 'Hey onbeşli onbeşli, Tokat yolları taşlı, onbeşliler gidiyor, kızların gözü yaşlı' dizeleri ile başlayan ağıdı dinleyen herkesin yüreğinin sızladığını dile getiren Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Bu gururun yanında içimizde de bir sızı var. Bunun sebebi de gönül coğrafyamız olarak bildiğimiz tüm İslam coğrafyasından, Anadolu'dan, Trakya'dan, Balkanlardan Çanakkale'de birçok şehit verdiğimiz gerçeği. Tokat'ta asker sevkiyatında çok önemli bir il. Öyle ki gönüllü askerlerden oluşan 15 yaşlarındaki Mehmetçiklerimiz de cepheye gitmiş. Onları onbeşliler olarak anıyor ve arkalarından yakılan ağıdı aynı acıyla diri tutuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Biz de böyle bir etkinlikle hem onbeşlilerimizi y d edelim, hem de cephede askerlerimizin hangi şartlarda düşmanla çarpıştığını, yedikleri cephe menüsüyle gösterelim istedik" diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar, belediyenin gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti.

Son dakika haber | Tokat'ta 15'lik çocuklar, halka üzüm hoşafı dağıttı
Son dakika haber | Tokat'ta 15'lik çocuklar, halka üzüm hoşafı dağıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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