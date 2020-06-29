Tokat'ta asfalt çalışmaları Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Topçubağı ve Perakende Mahallelerini birbirine bağlayan Molla Hüsrev Caddesinde yenileme çalışmaları tamamlandı.

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Topçubağı ve Perakende Mahallelerini birbirine bağlayan Molla Hüsrev Caddesinde yenileme çalışmaları tamamlandı.

Ekipler, yeni normalleşme sürecinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte yol yapım ve asfalt çalışmalarını hızlandırdı. Topçubağı ve Perakende Mahallelerini birbirine bağlayan Molla Hüsrev caddesi ile Ali Paşa Mahallesi Atatürk Lisesi bölgesinde asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamlandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, asfalt çalışmalarının aşama aşama devam edeceğini söyledi.

Ekiplerin Molla Hüsrev Caddesi asfaltını hafta sonu tamamladıklarını belirten Eroğlu, "Önceki hafta da Ali Paşa Mahallesi Askerlik Şubesi önünde asfalt yapmıştık. Asfalt çalışmalarımız aşama aşama devam edecek. Ayrıca Yenişehir Caddesi'nde de asfalt yapım çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz, kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarını tamamladıktan sonra asfaltını yaparak, trafiğe açacaklar. Tokat'ın gelişmesi noktasında mesai mefhumu gütmeden gece-gündüz emek sarf eden bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum. Mahallelerimize ve Tokat'ımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA