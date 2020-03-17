Tokat'ta arazide insan iskeleti bulundu
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Yeşilhisar, Jandarma, Niksar, Tokat, 3. Sayfa

Tokat'ta arazide insan iskeleti bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde, boş bir arazide insan iskeleti bulundu.

17.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:50
Tokat'ta arazide insan iskeleti bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde, boş bir arazide insan iskeleti bulundu.


Niksar ilçesinde bağlı Yeşilhisar Köyü yakınlarında arazide bir insan iskeleti bulan vatandaşlar, jandarma ve polise haber verdi.


Olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından iskeletin kime ait olduğunun tespit edilmesi için, iskeletten alınan örneklerin adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.


Öte yandan iskeletin yakınlarında yaklaşık 8 ay önce Niksar ilçe merkezinden kaybolan 81 yaşındaki İbrahim Türkmen'e ait nüfus cüzdanı bulundu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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