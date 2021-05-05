Tokat'ta arazide bulunan tilki yavruları koruma altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta arazide bulunan tilki yavruları koruma altına alındı

Tokat'ta arazide bulunan tilki yavruları koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide bulunan tilki yavruları koruma altına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide bulunan tilki yavruları koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Kuyucak beldesinde bir kişi, arazide 4 tilki yavrusu görünce yetkililere haber verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekipleri, beldeye giderek tilki yavrularını teslim aldı.

Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen ve 15-20 günlük olduğu belirlenen tilki yavruları, görevlilerce biberonla beslendi.

Yetkililer, tilkilerin gelişimlerini tamamladıktan sonra tekrar doğaya salınacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Antonio Guterres
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Mesut Özil Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tokat'ta arazide bulunan tilki yavruları koruma altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 16:44:24. #1.15#

title