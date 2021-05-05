Tokat'ta arazide bulunan tilki yavruları koruma altına alındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide bulunan tilki yavruları koruma altına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide bulunan tilki yavruları koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Kuyucak beldesinde bir kişi, arazide 4 tilki yavrusu görünce yetkililere haber verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekipleri, beldeye giderek tilki yavrularını teslim aldı.

Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen ve 15-20 günlük olduğu belirlenen tilki yavruları, görevlilerce biberonla beslendi.

Yetkililer, tilkilerin gelişimlerini tamamladıktan sonra tekrar doğaya salınacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu