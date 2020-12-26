Tokat'ta arazide baygın halde bulunan 29 köpek koruma altına alındı

Tokat'ın Zile ilçesinde arazide baygın halde bulunan 29 köpek koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Karayün köyü yakınlarında bir arazide baygın vaziyette bulunan 29 köpek, Zile Belediyesi görevlilerince belediyenin Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Köpekler burada koruma altına alındı.

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpekleri gören vatandaşların jandarmaya haber verdiğini söyledi.

Belediye yetkililerinin hemen bölgeye gittiğini belirten Eryılmaz, "Görevlilerimiz tarafından köpekler hemen merkezimize getirildi. Burada tedavi altına alınan köpekler kendine geldi. Köpeklerin bırakıldığı yerdeki güvenlik kameraları jandarma tarafından incelenecek ve bunu yapanlar bulunacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu