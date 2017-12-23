Tokat'ta Aranan 7 Kişi Yakalandı

TOKAT'ta jandarma ve polis ekiplerince, il genelinde 'Huzur operasyonu' yapıldı. Operasyonda haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece, il genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi. 554 personelin katıldığı operasyonda, 3 bin 605 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 1020 araç, 1025 umuma açık işşeri kontrol edildi. Yapılan operasyonda çeşitli suçlardan araması olan 7 kişi yakalanırken, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. - Tokat