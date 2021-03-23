Tokat'ta dolu yağışında araçları zarar görenler, tamircilere akın etti
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Tokat'ta dolu yağışında araçları zarar görenler, tamircilere akın etti

23.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:10

Tokat'ta, dolu yağışında araçları zarar görenler, tamircilere akın ettiTOKAT'ta dün akşamki dolu yağışında araçları zarar görenler, oto tamircilerde yoğunluk oluşturdu.

Tokat'ta, dolu yağışında araçları zarar görenler, tamircilere akın etti

TOKAT'ta dün akşamki dolu yağışında araçları zarar görenler, oto tamircilerde yoğunluk oluşturdu.

Tokat'ta dün akşam yağan ve bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde düşen dolu, araçlarda hasara yol açtı. Araçların camları ve kaportaları zarar gördü. Araçları hasar görenler, sabah saatlerinden itibaren oto tamircilerin yolunu tuttu. Kentte bulunan sanayi sitelerindeki kaporta dükkanlarında yoğunluk oluştu.

Tokat Sanayi Sitesinde 15 yıldır kaporta ustası Hüseyin Metin, dolu yağışında çok sayıda aracın zarar gördüğünü belirterek, "Şu anda araçlarımız yoğun bir şekilde geliyor. Araçlarımızda bayağı bir dolu hasarı var. Müşterilerimiz mağdur durumdalar. Kaportalarda dolu göçüğü var. Bazı araçlarımızın da ön ve arka camları kırılmış. En kısa zamanda araçlarımızı tamir ederek müşterilerimize teslim edeceğiz" dedi.

Tokat'ta dolu yağışında araçları zarar görenler, tamircilere akın etti
Tokat'ta dolu yağışında araçları zarar görenler, tamircilere akın etti
Tokat'ta dolu yağışında araçları zarar görenler, tamircilere akın etti
Tokat'ta dolu yağışında araçları zarar görenler, tamircilere akın etti
Tokat'ta dolu yağışında araçları zarar görenler, tamircilere akın etti
Tokat'ta dolu yağışında araçları zarar görenler, tamircilere akın etti
Tokat'ta dolu yağışında araçları zarar görenler, tamircilere akın etti
Tokat'ta dolu yağışında araçları zarar görenler, tamircilere akın etti
Tokat'ta dolu yağışında araçları zarar görenler, tamircilere akın etti
Tokat'ta dolu yağışında araçları zarar görenler, tamircilere akın etti
Tokat'ta dolu yağışında araçları zarar görenler, tamircilere akın etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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