Tokat'ta araç sayısı 184 bin 514'e ulaştı
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Tokat'ta araç sayısı 184 bin 514'e ulaştı

01.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:18
Tokat'ta araç sayısı 184 bin 514'e ulaştı

Tokat'ta, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre ise 5 bin 633 adet artarak 184 bin 514 adete çıktı.

Tokat'ta, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre ise 5 bin 633 adet artarak 184 bin 514 adete çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Tokat'ta trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları sayısında artış yaşandı. Kentte trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 815 adet, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 5 bin 633 adet artarak 184 bin 514 adete ulaştı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Tokat'taki toplam 184 bin 514 motorlu kara taşıtının; yüzde 45,9'u (84 bin 778 adet) otomobil, yüzde 2,3'ü (4 bin 261 adet) minibüs, yüzde 0,6'sı (bin 190 adet) otobüs, yüzde 14,6'i (27 bin 18 adet) kamyonet, yüzde 2,5'i (4 bin 619 adet) kamyon, yüzde 10,6'sı (19 bin 588 adet) motosiklet, yüzde 0,3'ü (466 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 23,1'i (42 bin 594 adet) de traktörlerden oluşmakta olduğu bildirildi.

Bir ayda 6 bin 640 taşıt devri yapıldı

Tokat'ta Ağustos ayında 6 bin 640 adet taşıtın devri yapıldığı kaydedildi. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 68,8 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 12,7 ile kamyonet ve yüzde 11,2 ile traktör takip etti. Tokat ili toplam 184 bin 514 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 0,8'ine sahiptir. Tokat'ta, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; otomobil (yüzde 4,3), motosiklet (yüzde 3,8) ve kamyonet (yüzde 2,7) şeklinde gerçekleşti. - TOKAT

Tokat'ta araç sayısı 184 bin 514'e ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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