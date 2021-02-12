Tokat'ta apartmanda yangın; mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
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Tokat'ta apartmanda yangın; mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

12.02.2021 17:58 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:04
Tokat'ta apartmanda yangın; mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 5 katlı apartmanın ardiyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 5 katlı apartmanın ardiyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yoğun duman sebebiyle binadan çıkamayan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Gündoğdu Mahallesi, Fatih Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Zemin kattaki ardiyeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman sebebiyle apartmanda yaşayanlar kendilerini balkonlara attı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri binada mahsur kalanları merdiven yardımıyla kurtardı. Apartmanın ardiyesinde başlayan yangın ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sırasında binadaki dairelerden birinde bulunan  Yılmaz Atik, evden çıkarken duman yüzünden önünü göremediğini, asansörü bularak binadan çıktığını söyledi. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Tokat'ta apartmanda yangın; mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
Tokat'ta apartmanda yangın; mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
Tokat'ta apartmanda yangın; mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
Tokat'ta apartmanda yangın; mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
Tokat'ta apartmanda yangın; mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
Tokat'ta apartmanda yangın; mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
Tokat'ta apartmanda yangın; mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
Tokat'ta apartmanda yangın; mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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