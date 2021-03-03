Tokat'ta anlık afet ve acil durumlarda toplanma tatbikatı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tokat'ta anlık afet ve acil durumlarda toplanma tatbikatı yapıldı

03.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:44
Tokat'ta anlık afet ve acil durumlarda toplanma tatbikatı yapıldı

Tokat'ta 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Afet Müdahale Planı doğrultusunda, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerine ve Çalışma Grubu sorumlularına yönelik, denetim amacıyla, anlık afet ve acil durumlarda toplanma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tokat'ta 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Afet Müdahale Planı doğrultusunda, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerine ve Çalışma Grubu sorumlularına yönelik, denetim amacıyla, anlık afet ve acil durumlarda toplanma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında Vali Ozan Balcı tarafından verilen deprem alarmı ile ilgili kurumlar Valilik binası önünde toplandı.

Tatbikat ile olası afet durumunda hazırlıklı olabilme adına yapılan çalışmaları gözden geçirme, kurum ve kuruluşlara görevlerini hatırlatma ve koordinasyonu sağlamanın amaçlandığını belirten Balcı, afet bilincini artırmak adına yapılan bu çalışmaların önemli olduğunun altını çizdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini anımsatan Balcı, "Tokat'ta 8 bin 265 kişiye afet eğitimi verildi, eğitimlerimiz devam ediyor. Konuyu sürekli gündemde tutarak eğitim ve tatbikatlarımıza devam edeceğiz. Allah kaza bela vermesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cansu Dere Sezen Aksu Zeki Müren
Spor Mustafa Er Erol Bulut Fatih Terim Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta anlık afet ve acil durumlarda toplanma tatbikatı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 15:55:55. #1.15#
title