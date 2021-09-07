Tokat'ta altyapı çalışmaları sürüyor
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Tokat'ta altyapı çalışmaları sürüyor

Tokat'ta altyapı çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Belediyesi tarafından kentin birçok yerinde başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Tokat Belediyesi tarafından kentin birçok yerinde başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Hızarhane Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tokat'ta altyapı sorununu çözmek için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Eroğlu, "Özellikle kış ayları gelmeden yağmur suyu bertarafı konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Şu anda da Gaziosmanpaşa Bulvarı Hızarhane Caddesi'nde yağmur suyu bertarafı için yeni hat oluşturuyoruz. 900'lük büzlerle yaptığımız çalışma tamamlandığında bölgemizdeki sorunu da gidermiş olacağız. Altyapı çalışmalarımızın ardından yol ve kaldırımlarımızı düzenleyerek yolumuzu trafiğe açacağız. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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