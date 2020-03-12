Tokat'ta akıl ve zeka oyunları il seçmeleri yapıldı Tokat'ta akıl ve zeka oyunları seçmeleri yapıldı.

Tokat'ta akıl ve zeka oyunları seçmeleri yapıldı.

Tokat Gençlik Merkezi Mehmet Akif İnan Spor Salonu'nda 3. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Tokat il seçmesi 128 öğrencinin katılımıyla 8 kategoride ve 6 farklı oyun ile gerçekleştirildi.

Turnuva sonucunda kategorilerinde birinci olan öğrenciler Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasında kenti temsil edecek.

Kaynak: AA