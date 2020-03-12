Tokat'ta akıl ve zeka oyunları il seçmeleri yapıldı
Tokat'ta akıl ve zeka oyunları seçmeleri yapıldı.
12.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:31
Tokat'ta akıl ve zeka oyunları seçmeleri yapıldı.
Tokat Gençlik Merkezi Mehmet Akif İnan Spor Salonu'nda 3. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Tokat il seçmesi 128 öğrencinin katılımıyla 8 kategoride ve 6 farklı oyun ile gerçekleştirildi.
Turnuva sonucunda kategorilerinde birinci olan öğrenciler Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasında kenti temsil edecek.
Kaynak: AA