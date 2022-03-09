Tokat'ta "Ailemiz, İlk Okulumuz" etkinliği düzenlendi

TOKAT (AA) - Tokat'ta "Ailemiz, İlk Okulumuz" etkinliği gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan program, Tokat Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlendi.

"Ailemiz, ilk okulumuz" konulu söyleşide aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini milli ve manevi değerler ışığında aktaran aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim, çocuk eğitimi, toplum huzuru ve gelişiminde ailenin önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ailenin toplumun çekirdek yapısını oluşturduğunu vurgulayarak, "Aileyi ne kadar güçlü tutarsak toplumumuz o kadar güçlü olur. Mutlu aile huzurlu toplum için Tokat Belediyesi olarak her türlü sosyal aktivite ve etkinliklerimize devam edeceğiz." dedi.

Eroğlu, Erdim'e de Tokat'a özgü el sanatlarından oluşan hediye takdim etti.