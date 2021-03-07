Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 2 eve sıçradı
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Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 2 eve sıçradı

07.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:35
Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 2 eve sıçradı

TOKAT'ta 2 katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 2 eve sıçradı.

TOKAT'ta 2 katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 2 eve sıçradı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. 

Yangın, saat 17.15 sıralarında Kaleardı Mahallesi Dikmenler Sokak'taki 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalleli, durumu Tokat Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 2 eve de sıçradı. Gelen itfaiye ekiplerince yangın müdahale edildi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, mahalleli yangına hortumlarla müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 2 eve sıçradı
Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 2 eve sıçradı
Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 2 eve sıçradı
Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 2 eve sıçradı
Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 2 eve sıçradı
Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 2 eve sıçradı
Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 2 eve sıçradı
Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 2 eve sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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