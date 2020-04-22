Tokat'ta ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tokat'ta ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Haber
Niksar, Tokat, 3. Sayfa

Tokat'ta ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Boyluca köyünde bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan ile çok sayıda kümes hayvanı yanarak telef oldu.

22.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:46
Tokat'ta ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Boyluca köyünde bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan ile çok sayıda kümes hayvanı yanarak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Boyluca köyünde M. Z.'ye ait ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı ahıra giremeyen besicinin ihbarı üzerine olay yerine Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 7 büyükbaş hayvan ile çok sayıda kümes hayvanı yanarak telef olurken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ile Jandarma ekipleri tarafından yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için çalışma başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Haber
Restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haber
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı Haber
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haber
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketine tepki yağdı Haber
Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketine tepki yağdı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Demet Akalın'dan 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na argo tepki
Demet Akalın'dan "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na argo tepki
Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü
Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Shane Larkin Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Tokat'ta ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:08:39. #1.15#
title