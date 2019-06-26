Tokat'ta ağaçtan düşen yaşlı adam öldü

Tokat'ta, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa köyünde yaşayan Ali Razi (71), bahçesindeki vişne ağacına çıktı.

Dengesini kaybeden Razi, ağaçtan düştü. Razi'nin düştüğünü gören yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Razi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA