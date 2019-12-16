Tokat'ta Afganistan uyruklu gencin öldürülmesine ilişkin aranan Afgan zanlı yakalandı
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Tokat'ta Afganistan uyruklu gencin öldürülmesine ilişkin aranan Afgan zanlı yakalandı

Tokat'ın Almus ilçesinde Afganistan uyruklu gencin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli yakalandı.

16.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:00
Tokat'ta Afganistan uyruklu gencin öldürülmesine ilişkin aranan Afgan zanlı yakalandı

'ın ilçesinde uyruklu gencin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli yakalandı.

Eski Almus mevkisinde dün Afganistan uyruklu Nizam Nazari'nin (19) silahla öldürülmesine ilişkin aranan aynı yaştaki ev arkadaşı Mahibullah M, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gümenek mesire yerinde gözaltına alındı.

Afgan şüpheli, Almus İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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