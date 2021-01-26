Tokat'ta 9 gün önce kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor
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Tokat'ta 9 gün önce kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor

26.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:44
Tokat'ta 9 gün önce kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki alzaymır hastasına ulaşılamadı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki alzaymır hastasına ulaşılamadı.

Çimerözü köyünde 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 78 yaşındaki alzaymır hastası Mustafa Duman'ı kendi çabalarıyla bulamayan yakınları, güvenlik güçlerine başvurdu.

Köyde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.

AFAD ve polis ekipleri, Samsun, Tokat, Sivas ANDA Arama Kurtarma gönüllüleri, ilçenin birçok noktasında Duman'ı aradı.

Şimdiye kadar aramalarda herhangi bir ize rastlanamadı.

Polis ekipleri, arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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