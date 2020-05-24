Tokat'ta 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı
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Tokat'ta 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı

TOKAT'ta, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine verilen izinde parklara çıkarak dolaştı.

Tokat'ta 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı
24.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:50

TOKAT'ta, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine verilen izinde parklara çıkarak dolaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlara Ramazan Bayramı'nın ilk günü 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Tokat'ta 65 yaş üstü vatandaşlar, evlerine yürüyüş mesafesinde olan yerlere çıktı. Karşıyaka Mahallesi'nde bu yaş grubu vatandaşlar yürüyüş yaparak hava aldı. Gezintiye çıkanlar, dışarıda oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Bayramın bu yıl buruk geçtiğini söyleyen Dursun Demirkol (68), "Hava soğuk ama yine de dışarıya çıktık. İçeride otura otura artık bunaldık. Bizlere vermiş oldukları saati değerlendirmek istiyoruz, sağ olsunlar. Allah nice bayramlara kavuştursun, ama bu şekilde değil. Eski bayramlar gibi. İnşallah kısa zamanda görürüz. Sessiz sedasız oturuyoruz evlerde, kimse gelemiyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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